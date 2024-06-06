戴尔 XPS 13 9345 笔记本上架：骁龙 X Plus 处理器、OLED 触控屏，11999 元

IT之家 6 月 6 日消息，5 月 21 日在海外亮相的戴尔 XPS 13 9345 笔记本，现已上架京东等电商平台并开启预约，搭载骁龙 X Plus 处理器，售价 11999 元。

IT之家获悉，新款戴尔 XPS 13 笔记本全机身采用精贵铝材，经由 CNC 精密切割工艺打造而成，轻至 1.17kg，薄至 14.8mm。机身配备无缝全尺寸键盘、整块玻璃无缝触控板、智能触控功能栏，可随意切换功能键和媒体键。

新品搭载骁龙 X Plus 处理器，NPU 提供 AI 算力高至 45 TOPS，支持本地运行 130 亿 + 参数。与英特尔酷睿 Ultra7 155H（16 核心）对比，新品 CPU 处理器速度提高 37%，节省能耗 54%；GPU 处理器速度提高 36%，节省能耗 50%。

新品搭载 16GB LPDDR5x 高速运行内存，速度高至 8400MT/s，自带 1TB SSD 存储，可扩展至 4TB。此外，新品还配备两个雷电 4 接口。

这款新品配备 13.4 英寸 OLED 可触控全面屏，分辨率为 2880*1800，支持 400nits 亮度、100% DCI-P3 色域、TÜV 硬件防蓝光。此外，XPS 13 还搭载两个低频、两个高频共 8W 的音频扬声器，配备 1080P 智能摄像头，自带实时噪音消除与画面修复功能。

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