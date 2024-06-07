中国新疆伊宁 — 乌兹别克斯坦塔什干，国产货机 ARJ21-700 首次飞出国门

IT之家 6 月 7 日消息，据央视新闻今日报道，一架满载着电子产品的 ARJ21-700 型国产飞机 6 日从新疆伊宁飞往乌兹别克斯坦塔什干。这是我国国产货机首次飞出国门，也是我国国产货机开通的首条国际货运航线。

ARJ21-700 飞机是我国首架按照国际适航标准研制的、具有自主知识产权的支线飞机。据杭州圆通货运航空有限公司伊宁站驻场代表朱鸿武介绍，从新疆伊宁飞往乌兹别克斯坦塔什干国际货运航线开航初期，计划每周执行三班。

据IT之家此前报道，去年 10 月 30 日，杭州圆通货运航空有限公司、中原龙浩航空有限公司在广州各接收了 1 架 ARJ21 客改货飞机。

ARJ21 客改货飞机最大设计商载 10 吨，设计航程 2778 公里，主要用于国内航线及短程国际航线的货物、邮件和快递等运输业务。ARJ21 客改货项目自 2020 年 5 月正式立项，于 2023 年 1 月获得中国民航局适航批准，成为我国商用飞机第一次客改货的成功实践。

ARJ21 客改货是 ARJ21 项目继公务机之后推出的又一个重要衍生型号，其配备主货舱门全电动作动系统、先进的警示系统、高可靠性的货运系统，具备释压火情抑制、空调包独立控制、良好排水功能。

同时，它具备安全可靠、灵活便捷，容积利用率高、集装器通用性好等优势，可满足 PMC、PAG、AKE 等不同标准尺寸集装容器的装载。

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