木质面板 + 蓝牙 5.0：漫步者 D12 桌面立体声音箱 277 元 3 期免息

漫步者 D12 桌面立体声音箱 发售于 2020 年 10 月，首发价 348.8 元。

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IT之家汇总漫步者 D12 参数信息如下：

这款音箱配备木质纹理侧板、皮质纹理箱体，只需接入电源即可使用，可有效减少不良谐振发生，官方表示能够获得更加纯净的声音。

这款音箱的立体声系统由四只单元构成，采用高音、重低音两路分频的声学结构，内置直径 19mm 的丝绢膜高音和 4 英寸羊毛盆重低音，号称听感细腻、舒展、从容、中音厚实稳重，低频下潜有力。

这款音箱设计了左右两个独立腔体，可避免左右声道之间的相位干涉。

此外，这款音箱内置 DSP 全数字音频处理，集成蓝牙和主控的 IC 完成音源管理和分频控制，与两颗数字功放组合，可高效能驱动 4 只单元。

这款音箱的功率参数为中低音 20W+20W，高音 15W+15W，支持一路蓝牙和两路线路输入，可同时连接多音源设备，支持蓝牙 5.0。

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