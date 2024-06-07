“业内首个”端侧 AI 赋能车端音乐，高通、腾讯音乐、蔚来合作推出车载“骁龙臻品音质”

IT之家 6 月 7 日消息，高通中国官宣，近日，高通技术公司和腾讯音乐娱乐集团（TME）宣布深化双方在音乐领域的合作，将双方联合打造的“骁龙臻品音质”从手机端扩展到智能网联汽车领域，并推出车载“骁龙臻品音质”功能。

据介绍，基于第四代骁龙座舱平台 AI 性能，双方利用高通 AI 引擎（Qualcomm Al Engine）开发了“业内首个”由端侧 AI 赋能的车端音乐体验升级功能。

2023 年，高通和腾讯音乐娱乐集团在手机端推出了“骁龙臻品音质”，将臻品音质 AI 模型算法的处理工作迁移至高通 AI 引擎上运行。

今年，“骁龙臻品音质”再次升级，高通技术公司携手腾讯音乐娱乐集团共同推出车载端“骁龙臻品音质”，让用户在驾乘过程中获得 24bit / 96kHz 的音乐品质，同时经过优化的芯片功耗和算力使用分配，降低了音频优化处理所需的流量消耗，号称“最高可省流达 90%”。

▲ 骁龙臻品音质在搭载第四代骁龙座舱平台的蔚来 ET7 上成功演示

本次“骁龙臻品音质”在搭载第四代骁龙座舱平台的蔚来 ET7 上成功演示，蔚来官方也表示将积极推动“骁龙臻品音质”正式商用落地。

IT之家查询获悉，蔚来 ET7 2024 行政版汽车于今年 4 月发布，配有增强版 7.1.4 音响系统，搭载 23 个顶级材质扬声器，使用碳纤维立体平板单元 3D 扬声器，总功率 2230W，支持 Dolby Atmos 杜比全景声，定价 42.8 万元起。

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