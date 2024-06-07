2024 年前 5 个月我国出口集成电路、汽车同比增长超 20%，手机出口下降 2.8%

IT之家 6 月 7 日消息，据海关统计，2024 年前 5 个月，我国货物贸易（下同）进出口总值 17.5 万亿元人民币，同比（下同）增长 6.3%。其中，出口 9.95 万亿元，增长 6.1%；进口 7.55 万亿元，增长 6.4%；贸易顺差 2.4 万亿元，扩大 5.2%。按美元计价，前 5 个月，我国进出口总值 2.46 万亿美元，增长 2.8%。其中，出口 1.4 万亿美元，增长 2.7%；进口 1.06 万亿美元，增长 2.9%；贸易顺差 3372 亿美元，扩大 1.8%。IT之家附要点如下：

出口数据

2024 年前 5 个月，我国出口机电产品 5.87 万亿元，增长 7.9%，占出口总值的 59%。其中，自动数据处理设备及其零部件 5544.6 亿元，增长 9.9%；集成电路 4447.3 亿元，增长 25.5%；汽车 3297 亿元，增长 23.8%；手机 3296.8 亿元，下降 2.8%。

同期，出口劳密产品 1.69 万亿元，增长 7.1%，占 17%。其中，服装及衣着附件 4170.9 亿元，增长 3.5%；纺织品 4058.2 亿元，增长 6.1%；塑料制品 3116.7 亿元，增长 12.1%。出口农产品 2831.1 亿元，增长 3.9%。

此外，出口钢材 4465.5 万吨，增加 24.7%；成品油 2472.4 万吨，减少 7.7%；肥料 964.8 万吨，减少 2.3%。

进口数据

前 5 个月，我国进口铁矿砂 5.14 亿吨，增加 7%，进口均价（下同）每吨 860.7 元，上涨 8.1%；原油 2.29 亿吨，减少 0.4%，每吨 4310.9 元，上涨 6.8%；煤 2.05 亿吨，增加 12.6%，每吨 721.9 元，下跌 18.1%；天然气 5427.6 万吨，增加 17.4%，每吨 3504.6 元，下跌 12.6%；大豆 3736.9 万吨，减少 5.4%，每吨 3759.7 元，下跌 15.5%；成品油 2210.7 万吨，增加 20.1%，每吨 4265.9 元，上涨 5.2%。

此外，进口初级形状的塑料 1197.6 万吨，增加 1.3%，每吨 1.07 万元，下跌 1.3%；未锻轧铜及铜材 232.7 万吨，增加 8.8%，每吨 6.44 万元，上涨 5.9%。

同期，进口机电产品 2.68 万亿元，增长 11.9%。其中，集成电路 2136.5 亿个，增加 14.9%，价值 1.05 万亿元，增长 17.1%；汽车 27.1 万辆，减少 4.5%，价值 1072.4 亿元，下降 13.4%。

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