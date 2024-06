文石在海外发布 Go Color 7 与 Go 10.3 电纸书，售价 249/379 美元

IT之家 6 月 7 日消息,文石在海外发布了新的电纸书系列 —— Go 系列,该系列主打轻薄,文石称给用户在旅途中提供阅读和笔记体验。

本次 Go 系列一共推出两款新品,分别为彩色电纸书 Go Color 7 与大屏电纸书 Go 10.3, Go Color 7 售价 249.99 美元(当前约 1812 元人民币), Go 10.3 售价 379.99 美元(当前约 2755 元人民币)。

彩色电纸书 Go Color 7 屏幕大小 7 英寸,显示黑白画面为 300ppi,显示彩色画面为 150ppi,采用防水设计(未注明防水等级)。

彩色电纸书 Go Color 7 重量为 195g,有两枚实体翻页按键,采用安卓 12 开放系统,4GB+64GB 内存存储组合,支持 microSD 卡拓展。

大屏电纸书 Go 10.3 采用 300ppi 10.3 英寸屏幕,重量为 375g,厚度为 4.6mm,支持文石磁性触控笔。

大屏电纸书 Go 10.3 同样采用安卓 12 开放系统,4GB+64GB 内存存储组合。

IT之家附两款电纸书详细参数如下:

