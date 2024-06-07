文石在海外发布 Go Color 7 与 Go 10.3 电纸书，售价 249/379 美元

IT之家 6 月 7 日消息，文石在海外发布了新的电纸书系列 —— Go 系列，该系列主打轻薄，文石称给用户在旅途中提供阅读和笔记体验。

本次 Go 系列一共推出两款新品，分别为彩色电纸书 Go Color 7 与大屏电纸书 Go 10.3， Go Color 7 售价 249.99 美元（当前约 1812 元人民币）， Go 10.3 售价 379.99 美元（当前约 2755 元人民币）。

彩色电纸书 Go Color 7 屏幕大小 7 英寸，显示黑白画面为 300ppi，显示彩色画面为 150ppi，采用防水设计（未注明防水等级）。

彩色电纸书 Go Color 7 重量为 195g，有两枚实体翻页按键，采用安卓 12 开放系统，4GB+64GB 内存存储组合，支持 microSD 卡拓展。

大屏电纸书 Go 10.3 采用 300ppi 10.3 英寸屏幕，重量为 375g，厚度为 4.6mm，支持文石磁性触控笔。

大屏电纸书 Go 10.3 同样采用安卓 12 开放系统，4GB+64GB 内存存储组合。

IT之家附两款电纸书详细参数如下：

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