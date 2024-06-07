《黑神话：悟空》PC 实体豪华版和收藏版重磅曝光：电脑配置要求、包装盒精美绘图、模型、首饰

IT之家 6 月 7 日消息，国产游戏《黑神话：悟空》将于 8 月 20 日发售，简体中文 PC 标准版 268 元。不少玩家希望能买到实体收藏版本，但官方一直没有透露相关消息。

近日，香港游戏电商 2000fun 曝光了《黑神话：悟空》PC 实体豪华版和实体收藏版，并展示了两个版本的包装盒设计。

从图中可以看到，两个实体版本都印有《西游记》精美绘图，除此之外暂时没有其他信息。截至IT之家发文，2000fun 已经无法搜索到两款商品。

▲ PC 实体收藏版

▲ PC 实体豪华版

2024 夏日游戏节将于北京时间明日（6 月 8）凌晨 5 点在洛杉矶举行，《黑神话：悟空》确认将亮相，IT之家届时将第一时间跟进相关消息。

此外，微博黑神话悟空超话小主持人 @GeraltofCiri 晒出了《黑神话：悟空》实体豪华版的更多电商信息，以及游戏的 PC 平台要求配置。由于曝光的信息量较大，且无法验证，以下内容大家还请谨慎辨别：

爆料图显示，《黑神话：悟空》实体豪华版限量 20000 套，包含各种首饰、画卷、收藏铁盒，定价 820 元； 实体收藏版还包含主角模型，限量 10000 套，定价 1998 元。 曝光的 PC 配置要求表显示，游戏最低配置要求 GTX 1060 或 RX 580 显卡，推荐 RTX 2060 或 RX 5700 XT 或锐炫 A750 显卡。 此外，曝光的要求显示游戏需要 130GB 磁盘空间，内存最少需要 16GB。

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