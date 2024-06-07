山东启动“信号升格”专项行动，目标移动网络下行均值不低于 230Mbps

IT之家 6 月 7 日消息，据山东省通信管理局消息，为加快推动全省移动网络深度覆盖，优化“连接山东”布局，支撑重点行业数字化转型需求，山东省通信管理局、省发展改革委、省教育厅等十七部门近日联合印发《山东省“信号升格”专项行动实施方案》（下称《方案》）。

《方案》提出用 2 年左右时间，推动超过 1.5 万个重点场所实现移动网络深度覆盖，4000 公里铁路、5 万公里公路和全部已运营地铁线路实现连续覆盖，移动网络下行均值接入速率不低于 230Mbps、上行均值接入速率不低于 45Mbps。

方案明确了 12 项重点任务，IT之家汇总如下：

一是推动政务服务领域信号升格，到 2025 年实现全省县级以上政务服务中心 5G 网络信号覆盖和质量保障。

二是推动文化旅游领域信号升格，全部 4A 级及以上景区、国家二级及以上博物馆、公共体育场馆实现移动网络信号覆盖和应用体验提升。

三是推动卫生健康领域信号升格，全部二级及以上公立医疗机构实现移动网络信号覆盖和业务保障。

四是推动教育领域信号升格，全省高等院校实现 5G 网络信号覆盖和应用体验提升，包括偏远地区在内的中小学移动网络信号覆盖水平稳步提升。

五是推动交通运输领域信号升格，交通枢纽、城市地铁、公路铁路水路实现移动网络信号覆盖和业务保障。

六是推动商业领域信号升格，全部重点商超和 70% 以上城市商务楼宇实现移动网络深度覆盖和体验提升。

七是推动居住生活领域信号升格，城市住宅小区、农村聚居区实现移动网络信号覆盖和质量显著提升，1.5 万个以上住宅小区实现电梯移动网络覆盖。

八是推动产业园区信号升格，实现 300 个以上工业园区和 500 个以上农业园区移动网络深度覆盖。

九是推动海洋领域信号升格，有人居住岛屿、近海主要海上作业区、重点航线基本实现 5G 网络覆盖。

十是推动业务服务感知升格，加快 5G-A 万兆移动网络试点部署，推动 5G 轻量化（RedCap）在县级以上城区规模部署，助力低空经济等新兴产业发展。

十一是推动资源要素保障升格，加强信息基础设施相关规划与国土空间、电力等规划有效衔接，保障重点场所通信基础设施建设通行权，加强用能保障。