当贝 27 英寸 PadGO Air 闺蜜机开启预定：1080P 屏幕、联发科 Genio 1200，首发 4699 元

IT之家 6 月 7 日消息，当贝 27 英寸 PadGO Air 闺蜜机开启预定，搭载联发科 Genio 1200 处理器，内置 9000mAh 电池，支持 AI 健身指导，首发价 4699 元。

IT之家整理当贝 PadGO Air 闺蜜机详情参数如下：

当贝 PadGO Air 拥有 27 英寸 1080P 分辨率显示屏，屏幕采用 AG 磨砂类纸屏支持 DC 硬件调光，同时屏幕支持自动亮度调节。

闺蜜机采用全面屏设计，支架部分可实现 ±90° 垂直旋转、25° 俯角 30° 仰角、±20cm 垂直升降，底座部分支持 360° 随意推动。

当贝 PadGO Air 预置当贝 OS，支持自定义桌面、艺术画廊、律动歌词、小组件及智能分屏等功能；该闺蜜机还搭载 AI 摄像头，支持体感游戏和健身指导。

PadGO Air 搭载当贝 AI 助手，内置文心一言大模型；内置 9000mAh 电池，官方称可实现 48 小时音乐播放、8 小时视频播放、11 小时视频通话。

当贝 PadGO Air 闺蜜机装载联发科 Genio 1200 处理器，辅以 6GB+128GB 内存组合，支持 Wi-Fi 5 网络协议。

当贝 27 英寸 PadGO Air 闺蜜机产品参数如下：

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