OPPO Find X7 Ultra 手机推送 14.0.1.640 版本：全新自研 AI 模型注入“超光影引擎”，号称“用极限算法改写物理极限”

IT之家 6 月 8 日消息，OPPO Find X7 Ultra 手机今日迎来 14.0.1.640 版本更新，相机功能带来三大改进。

IT之家汇总如下：

运动模式新增焦段扩展（0.6x-10x），优化拍摄体验

优化人像整体肤色及对比度表现，提供更加自然优美的人像效果

挑战望远是技术人员的浪漫所在，我们的 AI 算法团队将全新自研 AI 模型注入超光影引擎，用极限算法改写物理极限。

IT之家图赏：OPPO Find X7 Ultra

OPPO Find X7 Ultra 手机自今年 1 月发布以来已经迎来多次升级，包括新增支持 5.5G 移动网络技术、大师模式新增 50MP RAW MAX 格式、升级 10x-13.2x 长焦清晰度算法、支持 4K 60FPS 杜比视界规格视频录制、后置主摄新增 2500 万像素超清模式、支持 Ultra HDR 格式照片的拍摄与查看、新增通话摘要本地端侧功能等等。

关于 OPPO Find X7 Ultra 手机的更多配置信息，IT之家此前进行了详细报道，感兴趣的朋友可以自行查看。

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