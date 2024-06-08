世界首个！我国成功生产出核纯度 99% 的医用裂变钼-99 样品

IT之家 6 月 8 日消息，中核集团原子能科学研究院宣布与秦山核电合作，利用反应堆辐照自主研制的低浓铀靶件，生产出了满足医用要求、核纯度 99% 的钼-99 样品，并顺利通过现场验收。

官方指出，这标志着我国成为世界上首个掌握核电站商用堆生产医用裂变钼-99 关键技术的国家，有望扭转我国医用钼-99 长期依赖进口的局面，实现医用钼-99 国产化。

IT之家注：钼-99，核素符号为 99Mo，半衰期为 65.94 小时，主要来源于核试验裂变产物、反应堆释放的放射性核素之一、压水堆和沸水堆排放的放射性废水等。

钼（Mo）同位素在核医学、基础物理、先进核燃料等研究领域有着广泛的应用前景。在核医学领域，高丰度钼-98 和钼-100 同位素是生产放射性同位素钼-99 的前置核素，钼-99 进一步衰变就会生成锝-99m（半衰期为 6 小时，不能长时间贮存），而后者是一种重要的医用放射性同位素，堪称核医学中的“诊断专家”，目前使用量占所有临床诊断放射性同位素使用量的 80% 以上。

钼-99 的传统生产方法是在研究堆中对高浓铀靶件进行辐照，使铀-235 裂变生成钼-99，但这种传统生产方法需要使用高浓铀，具有扩散风险。

此前，我国医用钼-99 全部依赖进口。为了解决这一问题，2021 年国家原子能机构等八部委联合发布了《医用同位素中长期发展规划（2021-2035 年）》，明确将实现钼-99 的国产化作为重点发展任务。

基于此，原子能院核技术综合研究所在充分掌握低浓铀靶件制备技术的基础上，提出“利用高中子通量商用坎杜堆辐照低浓铀靶件生产医用钼-99”的全新思路，与秦山核电协同先后攻克适用于坎杜堆辐照的低浓铀靶件设计与制备、靶件溶解、裂变钼-99 提取、工艺设备研制等关键技术，并在中国核动力研究设计院等单位协助下完成相关工作，成功获得满足医用要求的钼-99 样品，为我国自主工程化生产医用裂变钼-99 奠定了技术基础。

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