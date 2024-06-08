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“中国造”马来西亚 ETS3 新型米轨动车组在湖南株洲下线，将用于全长 950 公里线路

2024/6/8 15:18:50 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 6 月 8 日消息，综合新华社、中新社，6 月 7 日晚，由中国中车研制的马来西亚 ETS3 新型米轨动车组在湖南株洲下线。

这是由我国自主研发，继 ETS、ETS2 后为马来西亚量身打造的新型米轨动车组，将运用在马来西亚西海岸线，线路全长约 950 公里

IT之家注：米轨铁路指轨距（轨道宽度）为 1 米的窄轨铁路，目前这种铁路仍在中国云南、法国、越南、缅甸、马来西亚等地使用。

据报道，该列车具有智能经济、安全舒适等特点，将极大提升当地轨道交通网络的载客容量与运行效率，助推马来西亚轨道交通现代化。

该列车采用 6 节编组（4 动 2 拖），提供 312 个座席数，运行时速 160 公里，最小转弯半径 100 米。中车株洲电力机车有限公司动车组系统研发部电气设计师任泽文介绍说，此次下线的列车相比上一代动力更强劲、蓄电池容量更大，起动牵引力提升 24.5%，起动加速度提升 14.2%；在紧急情况下，车辆还能持续进行通风并维持应急设备工作达到 2 小时

该列车还首次配备智能司机辅助驾驶系统，能基于线路环境智能分析提供更经济的驾驶策略，同时通过车地远程无线传输系统，实现车辆状态的实时监测。此外，该列车商务车厢首次配备全封闭行李舱，配有视听点播系统、无线上网、快捷点餐等设施。

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关键词：动车组

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