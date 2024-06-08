可发光车标 + 贯穿式灯带，2024 款大众高尔夫 R 车型 6 月 26 日发布

IT之家 6 月 8 日消息，2024 年恰逢高尔夫诞生 50 周年，大众今天正式宣布 2024 款高尔夫 R 车型将于 6 月 26 日推出，将提供掀背版 / 旅行版两种车身形式，参考官方海报，该车的“可发光车标 + 贯穿式灯带”非常显眼。

对于“高尔夫 R”车型而言，该版本将是系列产品线中的最后一款汽油车型，实际上是高尔夫（Mk8.5）R 系列性能版车型的中期改款。

▲ 官方预热海报

▲ 官方海报调节亮度后

该车已于今年 1 月发布了官方谍照，其中显示该车配备熏黑进气格栅，除了贯穿式灯带及可发光车标外，车辆的 LED 前灯组也有调整，整体造型较为锋利。

座舱方面，新款高尔夫 R 将采用新的内饰，旨在纠正第八代高尔夫系列的一些问题，新车将搭载 12.9 英寸中控，据称将配备新的信息娱乐系统，重新引入物理按键，并提供更高质量的内饰材质。

不过IT之家注意到官方尚未公布 2024 款高尔夫 R 的规格信息，以 2023 款车型作为比较，预计新车将保留 4296 x 1788 x 1471 毫米的三围尺寸及 2363（2631）毫米的轴距，搭载 2.0 升四缸发动机，动力有望略微提升，超过目前 316bhp 的水平。

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