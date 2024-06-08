铁三角推出 AT2020USB-XP 话筒：录音降噪、最大采样率 24bit / 192kHz

IT之家 6 月 8 日消息，铁三角推出新品 AT2020USB-XP 心形指向性电容降噪话筒，支持板载数字技术，适用于流媒体、音乐录音、PC 游戏等场景。

IT之家附产品详情如下：

铁三角 AT2020USB-XP 话筒支持可调节降噪功能，，点击话筒底部按钮，可设置降噪级别。官方称可降低空调、PC 风扇的噪音。

该话筒还支持自动增益控制（AGC）功能，当 AGC 功能打开时，话筒前 LED 会亮起、80Hz 高通滤波器将被激活。该功能可控制降噪音质损失、保持话筒输出电平、去除非必要低频部分，适用于采集人声音频。

需要注意的是，降噪功能仅在采样率为 44.1kHz 或 48kHz 时使用；AGC 功能仅在 44.1kHz、48kHz、88.2kHz 或 96kHz 时使用。

AT2020USB-XP 话筒支持 USB、耳机线两种连接方式；内置高输出耳机放大器，最大采样率为 24bit / 192kHz。

话筒还附赠 USB 连线（Type-C / Type-A）和 USB 转换适配器，配备话筒支架和防喷罩。

铁三角 AT2020USB-XP 话筒支持直接从话筒输出音频，降低延迟；支持混合控制功能，可调节拾取声音和电脑音源大小平衡；配备触摸传感器，支持轻触静音，状态可通过内置的指示灯颜色查看（蓝光为录音、红光为静音）。

铁三角 AT2020USB-XP 话筒技术指标和标配内容如下：

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