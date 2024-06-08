腾讯会议国际版 VooV Meeting 宣布 7 月 31 日推出全新 Pro 版，实行付费订阅模式

IT之家 6 月 8 日消息， VooV Meeting 是腾讯会议的国际版，覆盖全球 100 多个国家地区，并可与腾讯会议互通，而且绝大部分功能也与腾讯会议相同。

VooV Meeting 现发布公告，宣布将于 2024 年 7 月 31 日起，推出全新的 VooV Meeting Pro 版，并同步对免费版进行调整：

Pro 版支持最高 100 人参会。Pro 版用户发起的单场会议时长最高为 24 小时，并享有更大云录制空间、更多的同时开启视频人数等增值功能。Pro 版将实行付费订阅模式，可选择按月或按年开通，分别为 14.99 美元（IT之家备注：当前约 109 元人民币）和 149.99 美元（当前约 1088 元人民币）。

免费版支持最高 100 人参会。免费版用户发起的 2 人会议，时长最高为 24 小时；免费版用户发起的 3-100 人会议，时长最高为 60 分钟。（会议人数上限与时长由会议发起者的账号版本决定，参会人员都都无需额外付费）

免费版与 Pro 版的主要区别如下：

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