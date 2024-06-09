首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

山羊灭霸来袭，《模拟山羊 3》新 DLC “胡闹多元宇宙” 将于 6 月 19 日发售

2024/6/9 9:38:27 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：

IT之家 6 月 9 日消息，在凌晨举行的未来游戏展中，Coffee Stain North 发布了《模拟山羊 3》最新 DLC “胡闹多元宇宙（Multiverse of Nonsense）” 预告片该 DLC 将于 6 月 19 日正式发售

DLC 海报

这个世界完全乱套了（而且这都是你的错），现在你必须帮助多元宇宙守护者拯救世界。踏上新的史诗之旅，体验浮夸的任务，邂逅可疑的角色，使用以颜色随意区分的不稳定石头，在不同宇宙间穿行，同时尽快收拾自己之前留下的烂摊子。

IT之家附 DLC 官方介绍如下：

  • 扮演山羊拯救多元宇宙

  • 8 只全新可选山羊

  • 全新地图和故事等你来探索

  • 整出个时空裂缝无可厚非

  • 100 多种新装备，多达五百万种不同的组合方式

  • 宇宙间跳跃不是梦

  • 听说你想要阅读更多内容，所以我们添加了对话系统。现在你可以和人类对话，确切地说是人类对你说话，毕竟你只是一只山羊。

  • 如果你不购买这款 DLC，多元宇宙就得遭殃。你也不想让多元宇宙毁灭吧？

“胡闹多元宇宙（Multiverse of Nonsense）” DLC 将于 6 月 19 日登陆 PC（Epic、Steam）、PS5 与 Xbox Series X|S 平台。

DLC 上线时间

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：模拟山羊3胡闹多元宇宙

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用