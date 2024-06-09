山羊灭霸来袭，《模拟山羊 3》新 DLC “胡闹多元宇宙” 将于 6 月 19 日发售

IT之家 6 月 9 日消息，在凌晨举行的未来游戏展中，Coffee Stain North 发布了《模拟山羊 3》最新 DLC “胡闹多元宇宙（Multiverse of Nonsense）” 预告片，该 DLC 将于 6 月 19 日正式发售。
这个世界完全乱套了（而且这都是你的错），现在你必须帮助多元宇宙守护者拯救世界。踏上新的史诗之旅，体验浮夸的任务，邂逅可疑的角色，使用以颜色随意区分的不稳定石头，在不同宇宙间穿行，同时尽快收拾自己之前留下的烂摊子。
IT之家附 DLC 官方介绍如下：
扮演山羊拯救多元宇宙
8 只全新可选山羊
全新地图和故事等你来探索
整出个时空裂缝无可厚非
100 多种新装备，多达五百万种不同的组合方式
在宇宙间跳跃不是梦
听说你想要阅读更多内容，所以我们添加了对话系统。现在你可以和人类对话，确切地说是人类对你说话，毕竟你只是一只山羊。
如果你不购买这款 DLC，多元宇宙就得遭殃。你也不想让多元宇宙毁灭吧？
“胡闹多元宇宙（Multiverse of Nonsense）” DLC 将于 6 月 19 日登陆 PC（Epic、Steam）、PS5 与 Xbox Series X|S 平台。
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