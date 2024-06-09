山羊灭霸来袭，《模拟山羊 3》新 DLC “胡闹多元宇宙” 将于 6 月 19 日发售

IT之家 6 月 9 日消息，在凌晨举行的未来游戏展中，Coffee Stain North 发布了《模拟山羊 3》最新 DLC “胡闹多元宇宙（Multiverse of Nonsense）” 预告片，该 DLC 将于 6 月 19 日正式发售。

这个世界完全乱套了（而且这都是你的错），现在你必须帮助多元宇宙守护者拯救世界。踏上新的史诗之旅，体验浮夸的任务，邂逅可疑的角色，使用以颜色随意区分的不稳定石头，在不同宇宙间穿行，同时尽快收拾自己之前留下的烂摊子。