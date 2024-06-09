中国古代青铜工艺巅峰之作！曾侯乙尊盘首次实现三维数字化复原

IT之家 6 月 9 日消息，湖北省博物馆昨日发布了曾侯乙尊盘的三维数字化复原成果，这是一项历时四年的研究工作。曾侯乙尊盘于 1978 年出土，系湖北省博物馆十大镇馆之宝之一，是中国先秦时期最为复杂和精美的青铜器之一，被誉为中国古代青铜工艺的巅峰之作。由于文物价值重大，是中国首批禁止出国（境）的展览文物。

曾侯乙尊盘三维数字化复原视频截图

据IT之家了解，曾侯乙尊盘冬季可盛沸水温酒，夏季可盛冰镇酒。全套器物通高 42 厘米，重近 30 公斤。尊体共装饰有 28 条龙、32 条蟠螭，腹部和圈足满是蟠螭纹和浮雕的龙；盘体装饰 56 条龙、48 条蟠螭，盘足为四条圆雕的双身龙，龙首、龙体、龙尾蜿蜒曲折，表现出充沛的生命力。

由于曾侯乙尊盘的厚度和复杂结构，传统的三维扫描技术无法对其进行数字化建模。因此，湖北省博物馆与故宫博物院合作，耗时 4 年，采用工业 CT 技术，首次获得了尊盘的完整三维结构模型，并通过数字化处理，制作了尊盘的三维数字化复原视频，使公众能够直观地理解这一青铜重器的结构。

这项研究揭示了尊盘由尊和盘两部分组成，共有 98 个铸件，其中，尊包括 1 具尊体和 33 只附件、19 只 U 形锁扣，盘包括 1 具盘体和 44 只附件，通过铸接、铅锡焊、铜焊接连成一体，所有铸接、焊接点加起来多达 119 处。整器采用了范铸、熔模、圆雕、透雕等多种工艺。

武汉大学历史学院教授张昌平表示，这是第一次清晰展示尊盘内部结构的研究，为我们对古代青铜铸造技术的理解提供了深入的认识。他指出，尊盘的制作过程展示了古代工匠将复杂工艺分解为更细致步骤的能力，每个部分都是单独铸造后再组合在一起的。

故宫博物院文物保护标准化研究所所长曲亮强调，运用现代科技进行国宝级文物的数字化复原具有行业示范意义，并通过视频形式展示，拉近了公众与珍贵文化遗产的距离。未来，还计划通过三维模型、AR、VR 等方式进行展示。

项目负责人江旭东博士提到，尽管曾侯乙编钟已成功复制，但曾侯乙尊盘至今没有实体复制件。他表示，现在有了数字模型，为实体复制提供了依据，预计不久的将来将能制作出实体复制件。

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