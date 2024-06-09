《生死狙击 2》联名、139 元起，黑爵特别版 AJ159 鼠标与 AK870 键盘上市

IT之家 6 月 9 日消息，黑爵外设宣布与游戏《生死狙击 2》联名推出特别版鼠标与键盘产品，提供“有 B 酱-红莲武装”与“Pro 梨-黎璐”两款主题涂装可选。

黑爵 AJ159 Pro 鼠标

黑爵 AJ159 Pro 鼠标搭载原相 PAW3395 传感器与泰凌微主控，支持有线 / 无线 1000Hz 回报率，重量约为 56 克。

此外，该款鼠标还搭载 1 亿次寿命的环诺绿透白点微动与 400mAh 电池，标配磁吸充电底座。

黑爵 AK870 键盘

黑爵 AK870 键盘采用 87 键 TKL 布局，采用 Gasket 结构，支持全键热插拔与 20 组灯效。

IT之家注意到，该键盘还提供 1.06 英寸 TFT 彩屏、金属旋钮、两段式脚架，支持有线 / 蓝牙 / 2.4G 无线三模连接。

▲ 键鼠套装

《生死狙击 2》联名版黑爵 AJ159 Pro 鼠标售价 139 元、AK870 键盘售价 299 元、键鼠套装售价 438 元，并赠送“限量永久 CDK”。

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