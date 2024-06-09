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399.99 米长！全球最大集装箱船在江苏南通完成出坞

2024/6/9 10:47:29 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 6 月 9 日消息，由江苏南通船企建造的全球最大 24000TEU 级集装箱船“中远川崎 398”轮于今年 6 月 7 日完成出坞靠泊作业。

据介绍，“中远川崎 398”轮船长 399.99 米，船宽 61.30 米，型深 33.20 米，载重吨 22 万吨，载箱量 24188 标箱。该船型是全球装箱量最大的新一代超大型集装箱船型，也是长江航道通航的最大箱位集装箱船型。

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▲ 图源南通广播电视台官方公众号，下同

自 2022 年 11 月 15 日第一艘 2.4 万标箱集装箱船“中远川崎 335”轮出坞以来，截至目前共 5 艘同类型船舶从南通陆续试航交付，此次出坞的“中远川崎 398”轮也是该系列订单中的最后一艘。

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关于为什么不建造 400 米整数船只，IT之家查询获悉，国际大型集装箱船舶为了减少航程和运费，一般在航运过程中会选择在运河航行，为了防止出现堵塞运河的状况，运河管理部门规定船舶长度要小于 400 米（400 米以上的船舶也可以通过，但需要通过特殊的审批程序）。

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