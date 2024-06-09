颠覆传统！可跟随腿部摆动的自行车车座问世，告别臀部酸痛

IT之家 6 月 9 日消息，对于骑友来说，长时间骑行最困扰人的问题之一就是臀部疼痛。近日，一款名为 vabsRider 的颠覆性自行车车座横空出世，或可改变我们的骑行体验。

vabsRider 与传统车座最大的不同在于其独特的双翼设计，vabsRider 的两侧可以跟随骑行者的腿部踩踏而独立摆动。

澳大利亚工程师 Robin Macan 在 2016 年萌生了这个创意，为了将创意变为现实，Macan 与工业设计师 Philippe Guichard 合作完善了这一概念，并携手位于墨尔本的 Whistle 设计团队共同打造出可量产的产品。Macan 的初创公司 ataraxyBSC 负责将 vabsRider 推向市场。

ataraxyBSC 在官网上表示，vabsRider 创新性的分离式坐垫设计能够适应腿部独立运动，其旋转轴点模拟髋关节，有效缓解坐骨部位的压力，并将其转移至大腿骨，从而达到更加均匀的受力分布，减轻疼痛感。

vabsRider 座杆上的固定螺丝可实现同时进行前后、高度调节，还能调整坐垫的角度和宽度，以适应不同骑行者的需求。

vabsRider 俯视图

目前 vabsRider 尚未正式上市，但已经引起不少骑友的关注。

IT之家注意到，vabsRider 与另一款坐垫 Airo Bike Seat 有些类似。Airo Bike Seat 的中部为固定部分，两侧的“翼形弹簧”以随着骑行者的坐骨左右移动而上下摆动，一定程度上缓解了臀部压力。

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