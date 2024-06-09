集空气净化器、除湿器于一体的太阳能空气取水器问世：每天可产出 19 升饮用水

IT之家 6 月 9 日消息，绿色科技领域正掀起一股新潮流，利用可再生能源从空气或水中提取饮用水的技术备受关注。近日，一家名为 DrinkingMaker 的公司即将推出名为 DrinkingWater 的下一代多功能空气取水器，该设备采用太阳能驱动，可从空气中提取水分。

DrinkingMaker 公司从沙漠甲虫和仙人掌身上汲取灵感，研发了 DrinkingWater 这款新型空气取水器。据该公司称，该取水器每天可产生多达 19 升的饮用水，并提供可选的富含矿物质的滤芯，用户可以根据个人需求定制矿泉水。

然而，该产品的最大亮点在于其集空气净化器、除湿器和取水器于一体，并且配备太阳能供电系统，即使旅行在外也能轻松使用。DrinkingMaker 公司表示，得益于高效产水除湿技术 AquaFetch+ 和先进的石墨烯材料，即使在极度干燥的环境下，取水器也能高效运行。“它可以在干旱地区收集水汽，即使在荒漠地区也能确保获得宝贵的饮用水源，”DrinkingMaker 公司说道，“无论您身在何处，DrinkingWater 都能提供源源不断的纯净水。从实验室到灾区，甚至战乱地区，都能确保充足的清洁水源和安心保障。”

DrinkingWater 还提到，该公司的 AirTrue 技术采用三重过滤屏障：可去除 99.97% 的有害 PM2.5 颗粒物，并有效吸附 99.7% 的颗粒物。该系统可“确保春季和夏季细菌、病毒和过敏原远离您的生活环境，呵护家人的呼吸道健康。”

DrinkingWater 这款被称为下一代 3 合 1 空气取水器的产品已经在 Indiegogo 美国众筹网站上发起众筹活动。该产品在 Indiegogo 上似乎获得了相当可观的支持，距离众筹活动结束还有大约两周的时间，其筹资额已经达到目标的 2200% 以上。

DrinkingWater 的基础版预售价为 329 美元（IT之家备注：当前约 2387 元人民币），专业版预售价为 339 美元（当前约 2459 元人民币）。需要提醒的是，这些价格仅限于通过 Indiegogo 众筹活动预订。相比之下，市面上其他现有的空气取水器，例如 Kara Water 的 Kara Pure 售价为 797 英镑（当前约 7369 元人民币），而 Majik Water 的 500 升取水器售价更是高达 12500 美元（当前约 90677 元人民币）。DrinkingMaker 的取水器体积小巧，与家用咖啡机大小相当，在价格上更具优势。

IT之家需要提醒的是，众筹活动能否成功转化为量产产品仍存在未知，即使 DrinkingMaker 团队已经在 Indiegogo 页面上提供了大量佐证材料，其中包括产品参加香港电子展的照片以及展示其实际使用的视频。

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