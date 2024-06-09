连续三年使用同款主摄？三星 Galaxy S25 Ultra 手机被曝采用 HP2 传感器

IT之家 6 月 9 日消息，据博主 @i冰宇宙 近日爆料，三星 Galaxy S25 Ultra 手机将继续使用 HP2 系列传感器，成为少有的坚持连续三年用同款主摄的厂商。

IT之家注意到，三星于 2023 年 1 月发布 2 亿像素图像传感器 ISOCELL HP2，传感器尺寸为 0.6 微米（μm），采用 1/1.3 英寸的光学格式，支持十六合一像素技术，当年发布的三星 Galaxy S23 Ultra 的手机首次搭载该传感器。

虽然三星官网未公布 Galaxy S24 Ultra 主摄传感器的具体型号，但根据此前爆料可以得知，其同样搭载了 HP2 系列传感器，只不过型号升级为 HP2SX，规格依旧为 1/1.3 英寸、像素大小为 0.6μm，可以看作 HP2 的优化版。

相比于主摄规格的停滞不前，Galaxy S25 Ultra 的超广角和 3x 长焦镜头有望迎来升级。博主 @i冰宇宙 5 月 27 日曾曝光新机影像的部分参数，具体如下：

50MP 超广角镜头

200MP 主摄

50MP 3x 长焦镜头

50MP 5x 长焦镜头

作为对比，Galaxy S24 Ultra 有一个 200MP 主摄像头、一个 12MP 超广角摄像头、一个具有 3 倍光学变焦的 10MP 长焦摄像头和一个具有 5 倍光学变焦的 50MP 超长焦摄像头传感器。

关于三星 Galaxy S25 Ultra 手机的更多消息，IT之家会持续关注并跟进报道。

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