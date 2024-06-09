搭载 HarmonyOS 2 + 麒麟 710A 处理器，华为海外推出 MatePad SE 11" 平板电脑

IT之家 6 月 9 日消息，华为昨天在海外推出一款 MatePad SE 11" 平板电脑，这款平板电脑定位“入门级”，配备一块 FHD 分辨率屏幕，可选 4/6/8GB RAM，不过没有公布具体售价信息。

虽然官方并未在参数页面公布平板电脑的 SoC 信息，但官方在另一款 MatePad SE 11" Kids Edition 中透露系列平板搭载麒麟 710A 处理器，这款处理器发布于 2020 年，该芯片采用中芯国际 14nm 工艺，主频 2.0GHz，属于此前麒麟 710 的降频版，其 CPU 采用“4×A73 2.0GHz+4×A53 1.7GHz”架构，GPU 为 Mali G51-MP4。

值得一提的是，这款平板搭载 HarmonyOS 2，而非此前华为在海外版设备中使用的基于安卓的 EMUI。

IT之家整理平板电脑参数如下：

SoC：麒麟 710A

屏幕：11 英寸 1920 x 1200 分辨率 IPS LCD 屏幕，亮度 400 尼特，支持 M-Pen Lite 手写笔

RAM：4/6/8GB

存储空间：64/128GB

后置摄像头：8MP

前置摄像头：5MP

电池：7700 毫安时，支持 22.5W 有线充电

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