小米 POCO M6 手机海外发布：Helio G91-Ultra 芯片、6/8GB RAM，售 129 美元起

IT之家 6 月 9 日消息，小米今天在海外推出了 POCO M6 手机，这款手机搭载联发科 Helio G91-Ultra 芯片，配备 6/8GB RAM 及 128GB 存储空间，售 129 美元（IT之家备注：当前约 936 元人民币）起。

据介绍，这款手机搭载的联发科 Helio G91-Ultra 芯片发布于今年 2 月，该芯片是其三年前推出的 Helio G88 的升级版，不过仅支持 4G 通信；芯片本身采用八核心配置，其中包括两颗主频最高达 2.0GHz 的 Arm Cortex-A75 核心，用于处理密集型任务，以及六颗主频 1.8GHz 的 Cortex-A55 核心；GPU 为 Mali-G52 MC2。

而在设计方面，这款手机采用玻璃后背板，可选黑色、银色和紫色，整机厚度为 8.3 毫米，重 205 克，搭载侧边指纹传感器，内置基于安卓 14 的小米澎湃 HyperOS 系统。

IT之家整理手机参数信息如下：

SoC：联发科 Helio G91-Ultra

屏幕：6.79 英寸 FHD+ 90Hz IPS LCD，亮度 550 尼特

RAM：6/8GB

存储空间：128GB

后置摄像头：108MP 主摄 + 2MP 微距

前置摄像头：13MP

电池：5030 毫安时，支持 33W 有线充电

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