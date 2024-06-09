“锐评”游戏《黑神话：悟空》引玩家不满，IGN 道歉“仅为玩笑，无冒犯意思”

IT之家 6 月 9 日消息，IGN 法国今日发布了关于国产游戏《黑神话：悟空》的“锐评”：“把金箍棒放在耳朵里是不是有点冒险？这不是棉签”，并配图悟空从耳朵里取出（放回）金箍棒的画面。此番评论引发了玩家群体不满。

目前 IGN 法国已删除该“锐评”推文，并发布道歉声明，内容翻译如下：

《黑神话：悟空》预告片上的一个小玩笑已经激怒了社区，虽然夹杂着对神话的无知，但并没有别有用心，也没有冒犯的意思，因此该言论已被删除，IGN 法国向对此言论冒犯到的玩家致歉。为了避免日后出现此类不妥，如果我们无法验证专家对游戏的评论，将不再报道该游戏。感谢您的理解。

（澄清：我们真诚地认为金箍棒是放在耳后而不是耳内，对于这种混乱，我们深表歉意。）