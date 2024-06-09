“锐评”游戏《黑神话：悟空》引玩家不满，IGN 道歉“仅为玩笑，无冒犯意思”

IT之家 6 月 9 日消息，IGN 法国今日发布了关于国产游戏《黑神话：悟空》的“锐评”：“把金箍棒放在耳朵里是不是有点冒险？这不是棉签”，并配图悟空从耳朵里取出（放回）金箍棒的画面。此番评论引发了玩家群体不满。
目前 IGN 法国已删除该“锐评”推文，并发布道歉声明，内容翻译如下：
《黑神话：悟空》预告片上的一个小玩笑已经激怒了社区，虽然夹杂着对神话的无知，但并没有别有用心，也没有冒犯的意思，因此该言论已被删除，IGN 法国向对此言论冒犯到的玩家致歉。为了避免日后出现此类不妥，如果我们无法验证专家对游戏的评论，将不再报道该游戏。感谢您的理解。
（澄清：我们真诚地认为金箍棒是放在耳后而不是耳内，对于这种混乱，我们深表歉意。）
《黑神话：悟空》游戏改编自中国最著名的神魔小说《西游记》，是游戏科学开发的一款以中国神话为背景的动作角色扮演游戏。在游戏中玩家将扮演一位“天命人”，为了探寻昔日传说的真相，踏上一条充满危险与惊奇的西游之路。
这款游戏目前已经开启预购，将于北京时间 2024 年 8 月 20 日上午 10 点（UTC+8）全球同步上线，确定登陆 PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME 平台，IT之家附该作基本信息如下：
最低配置
操作系统: Windows 10 64-bit
处理器： Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600
内存： 16 GB RAM
显卡： NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB
DirectX 版本： 11
存储空间： 需要 130 GB 可用空间
声卡： 兼容 Windows 的音频设备
附注事项： 支持机械硬盘（HDD），推荐使用固态硬盘（SSD）。以上配置均在启用 DLSS / FSR / Xess 技术的情况下进行测试。
推荐配置
操作系统：Windows 10 64-bit
处理器： Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
内存： 16 GB RAM
显卡： NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750
DirectX 版本： 12
存储空间： 需要 130 GB 可用空间
声卡： 兼容 Windows 的音频设备
附注事项： 需要使用固态硬盘（SSD）。以上配置均在启用 DLSS / FSR / Xess 技术的情况下进行测试。
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