涉案金额千万元、搜出 300 余部手机电脑，山西太原警方破获一起“转评赞”网络水军案件

IT之家 6 月 9 日消息，据央视新闻报道，近日山西太原公安机关打掉一个涉案金额 1000 余万元的“网络水军”团伙，共抓获犯罪嫌疑人 8 名，关闭“网络水军”作案网站平台 4 个、派单中介 3 家、涉案店铺 151 家，查扣作案手机、电脑等电子设备 300 余部。

IT之家从报道中获悉，今年 3 月，山西太原警方在例行巡查中注意到晋源区居民付某在网络上刊登信息，声称可为他人提供有偿转发、点赞、评论等“数据增长”服务。

在经过调查后，公安局网安支队民警发现付某背后隐藏有一个遍布全国多地的“网络水军”团伙，而付某只是其中一名“投手”，被雇用给付费用户“转评赞”，此后警方专案组顺藤摸瓜，在 4 月 10 日收网抓获了付某的“上线”李某，以及李某的“上家”徐某和李某某。

▲ 图源 央视新闻（下同）

警方表示，从 2022 年开始，周某诚为非法牟利，在湖南省祁阳市某小区一房屋内建立“刷量刷粉刷评”工作室，通过购买系统程序、租用服务器，搭建并运营网站“某路发”平台，有偿提供为多款社交软件用户点赞、转发、投票、关注等服务；2023 年 8 月，为了扩大盈利，周某诚高薪招募技术人员以及业务人员，搭建并运营“某亿社区”“某亿平台”“某亿自营站”等接单、做单平台，揽接有偿转评赞业务，先后开设了 151 家店铺，专门用来在线招揽业务。

经查，该案累计营业额 1000 余万元，累计获利 200 余万元，目前 8 名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

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