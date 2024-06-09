男子 3.7 万元法拍 8888 靓号又悔拍，自称没看清公告内容

IT之家 6 月 9 日消息，今日，南京市中级人民法院公布一则案例，男子小张在 57 名竞买人当中，经过 196 次出价，以 37460 元的价格竞得尾号为 8888 的靓号，但随后出现了“悔拍”情况。

▲ 图源南京市中级人民法院，下同

IT之家获悉，随着付款期限的临近，执行法官通知付款时，小张表示：“买的时候太急了，没看到公告里写了这号码还要预存话费，还有月最低消费，现在我不要了，尾款我也不付了，保证金 200 元我也不要了。”

因小张的悔拍行为，法院对小张缴纳的保证金不予退还，并禁止其在重新拍卖中参与竞买，后来该号码使用权以 33000 元成交。

依照相关法律规定，扣除小张缴纳的保证金 200 元后，小张还需要缴纳差价 4260 元（37460 元-33000 元-200 元）。执行法官联系小张并向其送达补交差价的通知时，但小张坚持表示自己没看清拍卖公告，并拒绝缴纳差价。

2024 年 5 月 24 日下午，玄武法院执行人员将小张传唤至法院，执行人员先是向其普及相关的法律法规知识，并就其悔拍行为出示了法律文书，如其仍拒不履行，法院将强制执行。

最终，小张认识到自己的错误并于全额补足拍卖差价。鉴于小张及时悔悟并书写了《具结悔过书》，因造成的负面影响较小，法院仅对其进行了口头训诫。

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