小米 15 Pro 手机影像规格曝光：后置 50MP 三摄，主摄采用豪威 OV50K

IT之家 6 月 9 日消息，博主 @体验 more 今日曝光了小米 15 Pro 手机影像规格，后置三摄为 50MP OV50K+50MP+50MP IMX882 3X。

该博主并没有谈及主摄的表现，反而谈到了长焦镜头，她表示：“IMX882 也就是数码裁切的时候解析力比 OV64b 差点，其他功耗技术规格等还是顶的。相比上一代 2.9X 裁 3.2X 的 jn1 进步挺大，也得看光圈大小。”

IT之家注意到，豪威集团于今年 3 月发布了 OV50K40 手机 CMOS 图像传感器，号称是全球首款采用 TheiaCel 技术的智能手机图像传感器，单次曝光可实现“接近人眼级别动态范围”，用于旗舰级后置主摄像头。

基于 TheiaCel 技术的 OV50K40 5000 万像素图像传感器采用 1.2 微米像素尺寸和 1/1.3 英寸光学格式，具有高增益和相关多重采样（CMS）功能。

OV50K40 支持四合一像素合并，像素可达 1250 万，帧率支持 120 帧 / 秒和 60 帧 / 秒（HDR），4 倍感光度可实现旗舰级的弱光性能。

四相位检测（QPD）功能可在传感器的整个图像阵列上实现 2x2 相位检测自动对焦（PDAF），覆盖率达 100%，从而实现“超快的自动对焦性能”。

片上像素还原算法可实现完整的 5000 万像素拜耳输出、8K 视频和 2 倍裁切变焦功能。

OV50K40 采用豪威集团的 PureCel Plus-S 晶片堆叠技术，可实现 1.2 微米像素的分辨率。

根据今年 5 月的爆料，小米 15 Pro 工程机配备左上角方形 Deco，闪光灯挪到 Deco 外面，目前影像显示为 50Mp 超大底主摄 + 50Mp 超广角 + 50Mp 潜望长焦，圆套方设计新模组，不是 JN1 传感器。

早期的样机反馈显示，这款新机还将配备 2K 新基材全等深微曲屏，配备 50Mp 超大底三摄方案中，有一版是带长焦微距的潜望长焦，全域超大光圈方案。

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