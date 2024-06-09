因电动座椅有起火风险，起亚在美国召回近 46.3 万辆 Telluride 汽车

IT之家 6 月 9 日消息，6 月 7 日，据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）披露，起亚美国公司将召回部分 2020-2024 款 Telluride 汽车（特柳赖德），共计 462,869 辆。

召回原因为：由于电动座椅滑动旋钮卡住，前排电动座椅电机可能过热，可能导致在停车或驾驶时起火，这一安全问题最早发现于 2022 年。

NHTSA 建议车主将车停在室外并远离建筑物，直到召回维修完成。经销商将免费为电动座椅开关后盖安装支架，并更换座椅滑动旋钮。

值得一提的是，这不是这款车型今年第一次在美国市场召回。

2024 年 3 月 3 日，起亚美国公司召回部分 2020 款 Telluride 汽车，共计 35,031 辆。召回原因为：远光灯可能失灵，从而降低能见度，增加撞车风险。如有必要，经销商将免费检查、维修或更换远光灯大灯。

2024 年 3 月 26 日，起亚汽车在美国召回约 42.7 万辆 Telluride 汽车，原因是这些车辆的中间轴和右前传动轴可能未完全接合，可能导致车辆在停止状态时发生溜车，增加了潜在的撞车风险，对车主和乘客的生命安全构成了严重威胁。受本次召回影响的车型为 2020 至 2024 款 Telluride 大型跨界车。

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