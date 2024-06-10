世界首款芯片式 3D 打印机诞生：比硬币还小，没有移动部件

IT之家 6 月 10 日消息，长期以来，3D 打印一直因其降低制造成本、特别是适用于小批量生产而备受青睐。然而，传统 3D 打印机往往体积庞大、重量惊人，并且需要放置于稳固的平台上才能正常工作。

6 月 6 日麻省理工学院发布消息称，该校研究人员与得克萨斯大学奥斯汀分校团队合作，成功研制出全球首款芯片式 3D 打印机原型，其体积甚至比一枚硬币还要小。

IT之家注意到，这款打印机采用光子芯片，可将光束聚焦到树脂槽中。当特定波长的光线照射到树脂上时，树脂会迅速固化成形。不同于传统依靠机械臂和电机改变光束焦点的笨重设计，该芯片式打印机巧妙地利用微型光学天线操控光束，从而实现打印所需的形状，有效节省了空间并且完全摒弃了移动部件。

如果该项目能够顺利实现产品化，那么制造业的面貌将发生翻天覆地的变化。这种口袋大小的打印机因其便携和高效的特性，将使工程师、医生甚至是急救人员等专业人士能够随时随地打印所需物品，而无需再使用笨重的大型设备。

例如，骨科医生可以将 3D 扫描仪带入手术室，扫描患者的骨折部位。随后，生物医学工程师可利用该扫描数据设计定制的骨骼植入物，然后使用这种便携式 3D 打印机和生物医学树脂将其打印出来。

同样地，由于该打印机轻便小巧的优势，非常适合像阿尔忒弥斯登月计划等太空探索项目携带。宇航员在太空中可以根据实际需要，随时打印所需的工具。

这些仅仅是这种芯片式 3D 打印机所带来的令人兴奋的可能性之一。麻省理工学院的杰琳娜・诺塔罗斯教授表示：“这项技术彻底颠覆了人们对于 3D 打印机的传统印象。它不再是实验室工作台上庞大的机器，而是可以手持和携带的设备。想象一下由此产生的全新应用领域，以及 3D 打印行业即将发生的巨大变革，真是令人无比振奋。”

相信不久的将来，随着这项芯片式 3D 打印机技术走向成熟，每个人都将能拥有口袋里的“打印工厂”。

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