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《潜行者 2：切尔诺贝利之心》游戏新实机预告发布：9 月 5 日发售、首发加入 XGP

2024/6/10 7:43:52 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 10 日消息，在今日凌晨的 Xbox Games Showcase 活动中，GSC Game World 公布了《潜行者 2：切尔诺贝利之心》的新实机预告。

发售日期

该游戏并未进一步跳票，仍计划于今年 9 月 5 日登陆 Xbox Series X|S 与 PC 平台，首发加入 XGP。

IT之家注：《潜行者 2》最初于 2010 年公布，计划于 2012 年发售。

系列开发商 GSC Game World 后续大量裁员并解散，又于 2014 年 12 月重新恢复工作。

2021 年，本作公布了新预告片与副标题“切尔诺贝利之心”，计划于 2022 年 4 月 28 日发售，并加入 Xbox Game Pass；后续历经多次跳票，最终定于 2024 年 9 月 5 日发售。

▲ 预告截图

前往广阔无垠的切尔诺贝利封锁区，与大量危险的敌人正面交锋，探寻众多致命的异常现象和强力的神器。揭开属于你的史诗篇章，闯入切尔诺贝利的核心地带。明智地选择你的发展轨迹，你的每次选择都将决定自身命运，并最终定格人类的未来。

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关键词：潜行者2Xbox

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