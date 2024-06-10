主角麦珂茜回归、国区 298 元起，游戏《奇异人生：双重曝光》将于 10 月 29 日发售

IT之家 6 月 10 日消息，在今日凌晨的 Xbox Games Showcase 活动中，《奇异人生》系列新作《奇异人生：双重曝光（Life is Strange: Double Exposure）》公布首支预告片。

该游戏将于今年 10 月 29 日登陆 Xbox Series X|S、PlayStation 5 与 PC 平台，晚些时候登陆任天堂 Switch。

发现好友萨菲惨死雪地之中，麦珂茜・考尔菲德撕开了通往平行时空的大门。这边的萨菲还活着，而且也深陷险境！凭借穿梭两条时间线的新能力，麦珂茜能否理清真相，阻止同样的悲剧？

本作由 Deck Nine 开发，为麦珂茜・考尔菲德（Max Caulfield）的一场全新冒险之旅，现已上线 Steam 游戏商城：

标准版：298 元

豪华版：348 元

终极版：448 元

（Steam 页面显示发售时间为 10 月 30 日）

IT之家注意到，预购《奇异人生：双重曝光终极版》，可在完整游戏发售前两周抢先游玩“第一章”和“第二章”的全部内容。

微软 Xbox 游戏展示会专题

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