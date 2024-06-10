挪威公司称发现欧洲最大稀土矿，总储量高达 880 万吨

IT之家 6 月 10 日消息，挪威稀土公司 (Rare Earths Norway, REN) 宣布其在该国东南部发现的芬恩碳酸岩复合体 (Fen Carbonatite Complex) 蕴藏着欧洲大陆最大的稀土元素矿床。

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经过三年的勘探，REN 本周发布了符合 JORC 2012 规范的芬恩碳酸岩复合体首份矿产资源估算报告，REN 目前持有该矿区约 90% 的勘探许可证。

初步勘测结果表明，该矿区估算资源量为 5.59 亿吨，总稀土氧化物 (TREO) 含量为 1.57%，这意味着芬恩碳酸岩复合体拥有 880 万吨的 TREO，具有可观的经济开采潜力。

据估计，这 880 万吨稀土氧化物中，约 150 万吨为用于电动汽车和风力发电机的磁性稀土元素，欧盟委员会将这种类型的稀土矿物视为对抗供应风险的最关键原材料。

目前估算的矿产资源深度为海平面以下 468 米。REN 公司表示，该项目未来潜力巨大，挪威地质调查局和 Telemark 县议会的地质顾问此前完成的勘探表明，矿化带可能延伸至海平面以下约 1000 米处。

REN 公司还预计，新型采矿方法的开发将进一步提升资源储量估算值。该公司表示，其目标是打造从矿山到磁铁的全产业链，并显著降低气候和环境影响。计划今年进行进一步的勘探钻探。

IT之家注意到，迄今为止，瑞典基律纳的稀土矿被认为是欧洲大陆最大的稀土矿，储量超过 100 万吨。格陵兰岛的稀土储量据称达到 1900 万吨。

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