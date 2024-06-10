6499 元 + 24 期免息：vivo X Fold3 折叠屏手机京东新低

vivo X Fold3 系列折叠屏手机今年 4 月开售，售价 6999 元起。

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据IT之家了解，vivo X Fold3 系列机身重量轻至 219 克，同时，vivo X Fold3 系列采用铠羽架构，11 倍抗摔的外屏铠甲玻璃、UTG 超韧玻璃 + 抗冲击膜组合的内屏、15 抗冲击力的军工级铠甲后盖。

续航方面，vivo X Fold3 系列配备等效 5500mAh 和等效 5700mAh 新一代蓝海电池双双突破折叠屏电池容量上限，创新采用二代硅材料，微米级激光阵列刻蚀技术。

性能配置上，vivo X Fold3 Pro 搭载第三代骁龙 8 SPU 芯片，与 LPDDR5X 内存、UFS 4.0 共同组成新一代折叠性能铁三角。

vivo X Fold3 系列搭载三星 E7 大内屏，8.03 英寸大尺寸，91.8% 高屏占比，局部峰值亮度达 4500nit，配备硬件级通话隐私保护、寰宇信号放大系统、红外遥控、立体声双扬、无线无损 Hi-Fi，以及 3D 超声波双屏指纹。

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