我国首次成功获取青藏高原对流层大气廓线连续 3 年观测数据，可评估人类活动对水资源影响

IT之家 6 月 10 日消息，中国科学院青藏高原研究所 6 月 6 日官宣，我国首次获取了青藏高原对流层大气廓线的连续 3 年观测数据，可为恶劣天气临近预报提供数据基础，为研究青藏高原上空的天气过程和环境变化，评估全球变化和人类活动对水资源的影响提供重要数据支撑。相关成果已发表学术期刊《大气科学进展》（Advances in Atmospheric Sciences）。

大气廓线是指不同高度大气中的氧气、水汽和其他微量气体的垂直分布数据。释放探空气球观测可获取垂直分辨率较高的大气廓线，但观测受到天气和经济条件制约，每天观测次数有限。

▲ 图源中国科学院青藏高原研究所：青藏高原卫星影像

项目利用 22.2、30.0 和 51.2GHz 通道亮温数据在降水前快速增加的信息能够对高原降水的发生进行提前预报。 青藏高原大气剖面项目的温度偏差比湿度偏差要小。 青藏高原大气剖面项目在昌都、那曲观测到的高原“热岛”效应最显著。

热岛效应是一种地区性气候现象，表现为一个地区的气温高于周围地区，用两个代表性测点的气温差值（即热岛强度）表示，青藏高原的“热岛效应”对冰川、生物等环境的多要素影响极大。

据中国科学院青藏高原研究所研究员陈学龙介绍，研究团队利用青藏高原及邻近周边地区的喀什、茫崖、那曲、昌都、温江、定日、藏东南、墨脱的 8 个无线电探空站和慕士塔格、阿里、珠峰、藏东南、那曲、茫崖、昌都、乐山、墨脱的 9 个微波辐射计新组建青藏高原对流层大气立体观测网，可精准测量高原对流层大气的温度和湿度，监测高原上空对流层大气的水热结构变化。

IT之家附项目研究成果原文及观测数据下载网站链接如下：

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