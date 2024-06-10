小鹏 MONA 汽车开始预热，官方放出多种配色动图预览

IT之家 6 月 10 日消息，在北京车展上，小鹏汽车公布了旗下全新品牌 MONA，新品牌寓意 Made Of New AI，定位全球 AI 智驾汽车普及者。

IT之家此前报道，全新汽车品牌小鹏 MONA 官方微博上线，该账号现已开始对新品牌汽车的预热，目前已放出六种配色的动图展示，IT之家整理如下：

“LISA 来了”

“呐喊来了”

“莫奈来了”

“蓝来了”

“米来了”

“米蓝来了”

小鹏汽车董事长，UC 优视创始人何小鹏表示“这次我们想造一辆非常有趣不无聊的车”。

此前 MONA 首款车型的尾部实车图遭到曝光，曝光图中的颜色与官方此次预热活动放出的动图，在颜色上有着较高的相似度。

官方目前没有对新车有进一步的说明，但何小鹏曾在第一季度财报电话会上表示该车是一款“颜值爆表、并且拥有最高的智能、成本具备竞争力的产品”，再结合官方对新品牌定位，以及目前放出的动图分析，该车预计将在外观配色方面有所创新，有望带来渐变色车身。

MONA 首款产品为紧凑型纯电轿车，将于 6 月份亮相，今年三季度正式上市并交付。

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