日产汽车 5 月在华销量 64233 台，同比下降 2.8%

IT之家 6 月 10 日消息，6 月 7 日，日产汽车公司公布了 2024 年 5 月中国区业绩。日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的 5 月销量为 64,233 台 ，同比下降 2.8%。

2024 年 5 月，东风日产（IT之家注：含日产、启辰和英菲尼迪品牌）销量为 61,725 台，同比下降 1.7%。轻型商用车事业板块（郑州日产）销量为 2,508 台，同比下降 23.1%。

2024 年 1-5 月，日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的累计销量为 286,445 台，同比下降 1%。

日产中国管理委员会主席，东风汽车有限公司总裁山崎庄平（Shohei Yamazaki）表示：

2024 年 1-5 月，中国市场的状况依然复杂，其中，中国新能源汽车的市场渗透率已突破 50%。为了更好地适应市场和消费者需求的快速变化，日产汽车已在中国市场加速智能化、电驱化转型，未来将以更加平衡的产品阵容，提供持续价值，满足多样化的用户需求，履行对中国消费者的承诺。

IT之家汇总已公布的 2024 年 5 月交付数据如下：

上汽集团：销量 332,246 辆，同比下降 17.1%，终端交付量 34.7 万辆



比亚迪：331817 辆，同比增长约 38.13%

吉利控股：256556 辆，同比增长 22.2%（含吉利汽车、沃尔沃汽车、宝腾）



长安汽车，206792 辆，同比增长 3.29%

奇瑞集团：188556 辆，同比增长 35.5 %

吉利汽车：160658 辆，同比增长约 38%

广汽集团： 156518 辆，同比下降 25.33%



上汽通用五菱：111372 辆，同比增长 0.97%

上汽集团：8.1 万辆新能源车，其中上汽通用 7443 辆，同比增长 214%

本田：66202 辆，同比减少 10.3%

日产中国：64233 辆，同比下降 2.8%

东风公司：新能源车 6.4 万辆，同比增长 78.8%

广汽埃安：40073 辆，环比增长 42.5%

理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%

赛力斯：34130 辆，同比增长 298.62%

鸿蒙智行：30578 辆，问界 M9 占 15875 辆，智界 S7 占 3455 辆



一汽红旗：超 30800 辆，同比增长 33.8%

蔚来汽车：20544 辆，同比增长 233.8%

悦达起亚：19086 辆，同比增长 99%



极氪汽车：18616 辆，同比增长 115%

零跑汽车：18165 辆，同比增长 50.65%

深蓝汽车：14371 辆，同比增长 104.69%

长安启源：13557 辆，环比增长 14.57%



小鹏汽车：10146 辆，同比增长 35%

哪吒汽车：10113 辆，环比增长 12.15%，同比下滑 22.38%

小米汽车：8630 辆，环比增长 22.27%

北京新能源：5433 辆，同比增长 33%

阿维塔：4569 辆，同比增长 163%

岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%

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