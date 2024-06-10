消息称苹果 2026 年可折叠 iPhone 采用外折设计，类似华为 Mate Xs 2 手机

IT之家 6 月 10 日消息，海通国际分析师 Jeff Pu 今天透露苹果公司将在 2026 年推出可折叠 iPhone，该机据称采用“外折设计”，屏幕展开后为 7.9 英寸，“与华为 Mate Xs 2 类似”。

与此同时，Jeff Pu 透露苹果公司还在开发 20.3 英寸可折叠 MacBook，这款设备可能类似于 ThinkPad X1 Fold，采用内折叠设计，预计将于 2025 年量产。

作为比较，华为 Mate Xs 2 手机于 2022 年 5 月推出，这款手机搭载了一块 7.8 英寸 120Hz 外折叠屏，展开后分辨率可达 2480*2200，支持 P3 全局色彩管理和高动态范围显示，感兴趣的小伙伴可以查看当时IT之家进行的评测上手。

▲ 图源 IT之家开箱：华为 Mate Xs 2 手机

不过华为之后便放弃了外折设计，该公司在 2023 年 9 月推出的 Mate X5 手机采用“超清临境双屏”设计（外屏 + 内折叠屏），支持 1—1800nits 像素级亮度调节、1—120Hz LTPO 自适应刷新率、426ppi 像素密度、1440Hz 高频 PWM 调光，获得德国莱茵色准和准确色彩投射双认证，关于这款手机IT之家也进行了开箱，感兴趣的小伙伴可点此查看。

▲ 图源 IT之家开箱：华为 Mate X5 手机

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