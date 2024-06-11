苹果 iOS 18 正式发布：主屏幕自定义，控制中心改版，卫星短信等重磅功能来袭

IT之家 6 月 11 日消息，苹果今日正式发布了 iOS 18 系统更新，本次更新为 iPhone 用户带来了全新主屏幕自定义功能、深色模式改进等诸多新特性。

首先是备受期待的主屏幕自定义功能，iOS 18 将允许用户设置应用图标主题、自由放置应用图标，并新增了深色模式下自动为应用图标填充深色的选项。

控制中心也迎来了大改版，全新的控制中心采用多页面布局，并新增了“控制中心组件库”，第三方开发者可以为控制中心提供组件。此外，用户还可以将这些新的控制功能添加到锁屏，替换原有的手电筒和相机图标。

安全方面，iOS 18 支持使用 Face ID 锁定单个应用，为隐私保护提供了进一步保障。

信息应用方面，全新的 Tapback 功能支持使用任何表情符号或贴纸进行回复。同时，信息应用新增了定时发送信息功能，并支持为文字添加下划线、删除线等文本格式选项。

得益于卫星通信技术，iPhone 14 或 iPhone 15 用户可以在没有 Wi-Fi 或蜂窝网络的情况下通过信息应用发送短信和 iMessage 信息。

邮件应用方面，iOS 18 将自动对邮件进行分类，该功能完全在设备上运行，无需联网。

iOS 18 还支持游戏模式，在游戏模式中，系统将针对游戏场景做出优化，该模式可以最大限度减少后台活动，确保最高帧率表现，游戏手柄和 AirPods 的无线传输也会增强。

地图应用新增了详细的地形图，并支持离线使用。

钱包应用则迎来了“Apple Cash 支付”功能，以及全新的“Apple Pay 线上”平台，活动票务支持也得到了改善。

备忘录应用新增了记录情绪和追踪目标的功能，并加入了“洞察”视图和搜索支持。

照片应用迎来了有史以来最大的改版，旨在帮助用户更好地管理庞大的照片库。应用界面整合为单个视图，顶部为照片网格，下方则按主题分类的图库。用户还可以通过底部的「月份」和「年份」视图进行浏览。新增了轻松隐藏屏幕截图的功能，以及帮助用户整理近期照片和建议的“精选集”功能。照片应用现在还可以自动将人物归组，并提供全新的“旋转木马”界面浏览照片。

iOS 18 还将加入 RCS 消息支持、日程提醒与日历整合，以及放大主屏幕图标等更多实用功能。

iOS 18 的首个开发者测试版今日起开放下载，稍后将开放公共测试版，正式版预计将于秋季发布。

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