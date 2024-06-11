可拍摄苹果 Vision Pro 空间视频，Blackmagic 发布摄影机新品 URSA Cine Immersive

IT之家 6 月 11 日消息，在今日的 WWDC24 开发者大会上，苹果宣布正在与 Blackmagic Design 合作，简化拍摄 Vision Pro 沉浸式视频的流程。

Blackmagic 还官宣，正在开发一款专门为苹果 Vision Pro 头显拍摄沉浸式电影的新品。这款摄影机名为 Blackmagic URSA Cine Immersive，官方放出了新品外观。

从图中可以看到，新品采用双镜头设计。官方透露，该摄影机的单眼分辨率为 8160 x 7200，动态范围为 16 级，可实现 90fps 立体 3D 沉浸式电影内容等等，将于 2024 年晚些时候推出。

▲ 甚至可以用无人机带新品航拍

此外，苹果和佳能今天也宣布开发一款新型无反相机镜头，用于为 Vision Pro 头显拍摄空间视频。佳能发布了新品 RF-S7.8mm F4 STM DUAL 镜头，可用于 EOS R7 相机 3D VR 内容拍摄，并通过软件将视频转换为空间视频，具体细节可以看IT之家今日早些时候的报道。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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