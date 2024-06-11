魅族 20 系列手机 Flyme AIOS 内测报名：实况通知、图文理解总结，限量 6000 名

IT之家 6 月 11 日消息，魅族科技今日发文，魅族 20 系列手机开启 Flyme AIOS 内测招募，含魅族 20、20 PRO、20 Classic、20 INFINITY 无界版 4 款机型，支持实况通知、图文解读、即圈即搜等功能。
招募机型
魅族 20
魅族 20 Classic
魅族 20 Pro
魅族 20 INFINITY 无界版
招募时间
2024 年 6 月 11 日 11:00:00-2024 年 6 月 12 日 23:59:59
招募数量
每个机型 2000 名
报名版本要求
Flyme 10.5.5.1A（6 月 3 日发布版本）
报名路径
系统设置-系统更新-公告栏-内测招募
在此之前，魅族 21 系列手机已经推送 Flyme AIOS 内测版，IT之家汇总该版本亮点功能如下：
连麦对话：支持面试、口语、咨询等多种专业对话场景。
动效优化：手势动效可打断和物理引擎更真实。
实况通知：支持息屏、锁屏、桌面全场景流转提醒。
个性化外观主题：拥有景深壁纸、多功能小组件，支持小组件堆叠。
AI 网页总结：支持微信公众号、网页长文等网址总结，想 Get 重点，连网页都不用打开。
AI 文档解读：不仅能快速总结关键信息，还支持用户追问文档细节，英文文档也能快速中文总结。
AI 搜索：不用在浏览器挨个打开网页去看内容，把问题抛给 AI 搜索，它能直接汇总结论，并支持信息来源查看和搜索内容进一步追问。
拖拽流转：一拖即搜，一拖即传，告别在应用之间来回复制粘贴。
通话助理：骚扰电话当断即断，外卖快递智能回复；AI 记录总结生成通话摘要和待办事项；AI 实时翻译。
AI 全局录音：支持全局应用录音，会议记录一键生成。
AI 笔记创作：会议议程、OKR、团建攻略等内容快速代写。
任务剧本：提醒或协助你完成每日必做小事；支持设置自定义剧本的同时，任务剧本还会根据你的习惯推荐剧本设置；支持语音创建剧本，还能实现多端设备的互相关联控制，提供人车家互动体验。
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