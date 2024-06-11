魅族 20 系列手机 Flyme AIOS 内测报名：实况通知、图文理解总结，限量 6000 名

IT之家 6 月 11 日消息，魅族科技今日发文，魅族 20 系列手机开启 Flyme AIOS 内测招募，含魅族 20、20 PRO、20 Classic、20 INFINITY 无界版 4 款机型，支持实况通知、图文解读、即圈即搜等功能。

在此之前，魅族 21 系列手机已经推送 Flyme AIOS 内测版，IT之家汇总该版本亮点功能如下：

连麦对话：支持面试、口语、咨询等多种专业对话场景。

动效优化：手势动效可打断和物理引擎更真实。

实况通知：支持息屏、锁屏、桌面全场景流转提醒。

个性化外观主题：拥有景深壁纸、多功能小组件，支持小组件堆叠。

AI 网页总结：支持微信公众号、网页长文等网址总结，想 Get 重点，连网页都不用打开。

AI 文档解读：不仅能快速总结关键信息，还支持用户追问文档细节，英文文档也能快速中文总结。

AI 搜索：不用在浏览器挨个打开网页去看内容，把问题抛给 AI 搜索，它能直接汇总结论，并支持信息来源查看和搜索内容进一步追问。

拖拽流转：一拖即搜，一拖即传，告别在应用之间来回复制粘贴。

通话助理：骚扰电话当断即断，外卖快递智能回复；AI 记录总结生成通话摘要和待办事项；AI 实时翻译。

AI 全局录音：支持全局应用录音，会议记录一键生成。

AI 笔记创作：会议议程、OKR、团建攻略等内容快速代写。