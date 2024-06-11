149 元起，微软第一方游戏《Forza Motorsport 极限竞速》Steam 国区迎 5 折史低

IT之家 6 月 11 日消息，据微软 Xbox 官微消息，《Forza Motorsport 极限竞速》赛车游戏在 Steam 平台（点此访问）迎 5 折史低优惠，本次活动日期将在 6 月 24 日结束，IT之家整理具体折扣后价格信息如下：

享受最先进的模拟体验

游戏在赛道上有实时光线追踪，从而达到令人难以置信的逼真的视觉效果。此外，游戏还具备新的损坏和污渍形成系统，还有强大的辅助功能和提高了 48 倍仿真程度的轮胎，彰显出显著升级的物理效果。

驾驶超过 500 辆真实世界的汽车，包括现代赛车和 100 辆以上的极限竞速新车。在 20 个场景中，包括粉丝最喜欢的地点和多个赛道布局，每一圈都有实时的赛道评分，反映出动态的时间和天气以及独特的驾驶环境，保证每一圈都与众不同。

通过获得 800 多个性能升级，超越竞争对手，并在全新的、兼具趣味和回报的单人游戏模式（即建造者杯职业赛模式）中与我们最先进的人工智能对手比赛。

采用适用于比赛周末的方案，在特别推荐的多人游戏中竞争领奖台奖金，或者在自由游戏中创造您和朋友的定制赛事。人工智能驱动的极限竞速竞赛条例（FRR）、轮胎和燃料策略，以及新的车手和安全评级，使得在线赛车变得更安全、更有趣、更具竞争力。