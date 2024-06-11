华为 MatePad Pro 11 2022 系列平板电脑获推鸿蒙 4.2 正式版：新增摇一摇权限管理、熄屏速记

IT之家 6 月 11 日消息，华为 MatePad Pro 11 英寸系列平板（含普通版和性能版）今日迎来鸿蒙 HarmonyOS 4.2 正式版更新，版本号为 4.2.0.208（C00E100R9P7），新增摇一摇权限管理、WLAN 网络自动连接开关、熄屏速记等功能，系统包大小约 6.46 GB。
IT之家附此次更新亮点内容如下：
系统
提升应用启动、任务切换、滑动操作等多种场景下的使用体验，给您带来更丝滑流畅的操作手感
优化全局搜索使用体验，桌面下拉操作更流畅
新增 WLAN 网络自动连接开关，可单独控制是否自动连接曾连接过的 WLAN 网络 (设置方式：长按网络名称 → 修改网络 → 自动连接)
界面
小艺建议场景卡片可堆叠展示，提升场景卡片使用体验
打磨更多场景的操作使用细节，让视觉动效、提示等更为精致、准确
安全
通过管控应用获取设备方向的权限，拦截应用内“摇一摇”广告跳转，为您提供更纯净的应用使用体验 (管控方式：设置 → 隐私 → 权限管理 → 应用获取设备方向)
建立端云配合机制，实现对恶意应用进行更精准、更快速地管控
新增病毒和风险应用的防误报机制，智能识别病毒与风险应用，让 HarmonyOS 更纯净安全
对新安装的第三方应用进行通知发送权限管控，有效精简通知消息，让生活更轻松
配件
平板熄屏时，手写笔点击屏幕，可快速打开“笔记”应用记笔记，实现提笔速记 (打开方式： 设置 → 辅助功能 → 手写笔 → 提笔速记独立开关)
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。