消息称一加 13 手机配备 LYT808 主摄 + IMX882 3X 潜望镜，支持哈苏大师影像

IT之家 6 月 11 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文爆料，一加 13 手机目前未定版工程机的影像规格为“LYT808 主摄 + IMX882 超广角 + IMX882 3X 潜望镜”，支持哈苏大师影像。

有网友在评论区中留言询问主摄具体型号，博主回复“808，没有双层晶体管”；另有网友评论“看来影像基本都是小升级”，博主对此表示“升级点是电池和屏幕”。

一加 13 手机主打性能、质感、大电池，首批搭载骁龙 8 Gen4 处理器，手机镜头设计进行修改，屏幕为 2K LTPO 等深微曲屏，影像规格也有一定升级。该手机爆料信息汇总如下：

性能：高通骁龙 8 Gen4 处理器

屏幕：2K LTPO 等深微曲屏

电池：“大容量硅负极电池”

影像：镜头设计进行修改，后置三摄均为 5000 万像素镜头，采用 LYT808 主摄 + IMX882 超广角 + IMX882 3X 潜望镜。

▲ IT之家图赏：一加 12

IT之家此前报道，一加 13 手机进度较快，意在争取高通骁龙 8 Gen4 处理器的首发。

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