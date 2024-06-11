iQOO Neo9S Pro+ 手机通过工信部入网认证：搭载高通骁龙 8 Gen3，7 月发布

IT之家 6 月 11 日消息，6 月 6 日有一款型号为 V2403A 的 vivo 新机通过了工信部入网认证，现经 @ 数码闲聊站 确认，该机就是即将发布的 iQOO Neo9S Pro+。

据介绍，这款手机将于 7 月发布，而且 @ 数码闲聊站 称其“或许是定价最便宜的骁龙 8G3 新机”。

作为参考，iQOO 于 5 月 20 日发布了 iQOO Neo9S Pro 手机，搭载联发科天玑 9300 + 处理器，618 价 2699 元起，预计这款搭载高通骁龙 8 Gen3 的 Neo9S Pro + 会更贵一些。

iQOO Neo9S Pro 搭载自研电竞芯片 Q1，支持 1.5K PC 级游戏超分以及新一代低时延超帧，支持 37 款游戏超分、137 款游戏超帧。

该机号称搭载“蓝厂旗舰同款影像”，包括同款 5000 万像素 IMX920 传感器、同款 5000 万像素超广角、同款影像算法等。

IT之家查询发现，iQOO Neo9S Pro 采用了 6.78 英寸 1.5K144Hz 8T LTPO 直屏，支持 2160Hz PWM 全高频调光，最高 16GB LPDDR5X 内存 + 1TB UFS 4.0 闪存；内置 5160mAh 电池，支持 120W 闪充。其它方面，该机搭载 6K 天幕 VC 液冷散热系统、360° 全向天线设计、X 轴马达，支持红外、 NFC。

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