67W 氮化镓 + 2C1A：小米快充插线板 84 元京东新低

小米 67W 快充插线板今年 6 月 3 日上市，提供 6 位电源插孔，标配 2 个 USB-C 和 1 个 USB-A 接口，官方定价 99 元。
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这款插线板的 USB-C2 接口 单口输出至高 67W，支持小米闪充协议，同时兼容 PD 3.0、QC3.0、FCP、AFC、Apple 2.4A、BC 1.2 等协议。
IT之家整理插线板 USB-C 及 USB-A 接口功率信息如下：
单口输出
USB-C1：20W
USB-C2：67W
USB-A：18W
双口输出
USB-C1 + USB-C2：20W + 45W
USB-C1 + USB-A：总功率 15W
USB-C2 + USB-A：45W + 18W
三口同时输出
USB-C2 +(USB-C1 + USB-A)：45W + 15W
该插线板的详细规格信息如下：
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