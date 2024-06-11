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67W 氮化镓 + 2C1A：小米快充插线板 84 元京东新低

2024/6/11 18:57:04 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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小米 67W 快充插线板今年 6 月 3 日上市，提供 6 位电源插孔，标配 2 个 USB-C 和 1 个 USB-A 接口，官方定价 99 元。

今日京东下单 2 件立打 9.5 折，叠加 1 件凑单品还可用 20 元补贴券，2 件实付 168.3 元，单件折合低至 84.15 元：

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这款插线板的 USB-C2 接口 单口输出至高 67W，支持小米闪充协议，同时兼容 PD 3.0、QC3.0、FCP、AFC、Apple 2.4A、BC 1.2 等协议。

IT之家整理插线板 USB-C 及 USB-A 接口功率信息如下：

单口输出

  • USB-C1：20W

  • USB-C2：67W

  • USB-A：18W

  • 双口输出

  • USB-C1 + USB-C2：20W + 45W

  • USB-C1 + USB-A：总功率 15W

  • USB-C2 + USB-A：45W + 18W

  • 三口同时输出

  • USB-C2 +(USB-C1 + USB-A)：45W + 15W

该插线板的详细规格信息如下：

  • 领 200-20 元平台补贴券：点此领券（点击页面下方“主会场”可领券）

京东小米 67W 氮化镓插线板 Type-C+USB 插排加购物车 2 件直达链接京东示例凑单品 得力美工刀京东 2 元以上商品大部分都可以加购物车 1 件直达链接

插排实付 168.3 元，单件折合低至 84.15 元。

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关键词：插排

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