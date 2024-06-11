面向大客户市场，长安启源 A05 混动车型新增“145 出行版”售 13.69 万元

IT之家 6 月 11 日消息，长安启源 A05 系列车型今天新增“145 出行版”，该版本属于大客户版车型，同步针对 C 端市场销售，普通消费者也可进行购买，该车相对“真香版 145 超越型”主要在内饰方面及电池方面有所变更（减配），指导价为 13.69 万元，IT之家整理系列车型价格信息如下：

2024 款 真香版 70 领先版：7.89 万元

2024 款 真香版 70 超越型：8.49 万元

2024 款 真香版 145 尊贵型：9.39 万元

2024 款 真香版 145 领先性：9.99 万元

2024 款 真香版 145 超越型：10.99 万元

2024 款 145 出行版：13.69 万元

据介绍，这一“2024 款 145 出行版”车型基于 145 公里车型打造，虽然价格是系列产品线中最高的，不过该车反而比“真香版 145 超越型”有不少阉割，移除了主动安全预警系统、前排侧安全气囊、侧安全气帘、倒车雷达、360 度全景影像、自适应巡航、自适应远近光等配置，同时电池容量从 18.99 千瓦时降低至 18.4 千瓦时，WLTC 纯电续航里程从 115 公里调整为 109 公里。

规格方面，启源 A05 145 出行版长宽高分别为 4785x1840x1460mm，轴距为 2765mm，继续搭载由 1.5 升发动机与前置单电机组成的插电混动系统，1.5 升发动机最大功率 81 千瓦，峰值扭矩 143 牛・米，电机最大功率 158 千瓦，峰值扭矩 215 牛・米。传动系统匹配 E-CVT 电子无级变速箱。

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