一汽丰田卡罗拉锐放特别版车型 6 月 13 日上市：设计不变，配置调整

IT之家 6 月 11 日消息，卡罗拉锐放特别版将于 6 月 13 日正式上市，号称“增配不加价”。作为小改款车型，新车外观内饰等设计细节变化不大，但将会针对车型配置进行优化调整。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4460/1825/1620mm，轴距为 2640mm。

内饰方面，新车配备 12.3 英寸液晶组合式仪表盘，并搭配 10.25 英寸中控多媒体显示屏。

配置方面，新车依旧会配备手机互联、语音控制、L2 级辅助驾驶、T-Pilot 智能驾驶辅助系统、Toyota Connect 智能互联等配置。

动力方面，新车将搭载 2.0L 双擎与 2.0L 汽油 2 种动力系统。其中燃油版车型搭载 2.0L 自然吸气发动机，最大功率 126kW，最大扭矩 205N・m，WLTC 综合油耗 6.16L / 100km；双擎版搭载 2.0L 发动机 + 电机组成的混动系统，系统综合功率 144kW，WLTC 综合油耗仅为 4.56L / 100km。

参考IT之家此前报道，一汽丰田卡罗拉锐放双擎车型于去年 8 月上市。新车推出 6 款车型，官方指导价区间 13.98-18.48 万元：

先锋版 13.98 万元

精英版 14.98 万元

豪华版 15.98 万元

CARE 版 16.48 万元

尊享版 17.48 万元

旗舰版 18.48 万元

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。