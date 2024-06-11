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立减 1660 元再降新低：魅族 20 Pro 手机 2339 元百亿补贴

2024/6/11 22:47:47 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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魅族 20 Pro 系列手机发布于 2023 年 3 月 30 日，发售价为 3999 元起。

今日京东百亿补贴立减 1600 元，叠加 20 元补贴券 + 10 元单品券，再领直播间 30 元叠加券，实付 2339 元新低好价：

  • 领 200-20 元平台补贴券：点此领券（点击页面下方“主会场”可领券）

  • 直播间 30 元券：点击下方卡片跳转京东 App 后，点击右上方浮窗“直播中” → 右下角购物袋 → 左上方即可领券。

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魅族 20 Pro 搭载骁龙 8 Gen 2 移动平台，配备 LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存。

屏幕选用 6.81 英寸三星 E6 OLED 柔性直屏，支持 120Hz 刷新率和 1500Hz 瞬时触控采样率。

内置 5000hAh 电池，支持 80W 有线快充和 50W 无线充电。

该机前置搭载 3200 万像素的三星 S5KGD2 传感器，后置采用三摄模组设计，分别是 5000 万像素的索尼 IMX766 主摄、5000 万像素的三星 S5KJN1 传感器以及 5000 万像素的长焦镜头。

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关键词：魅族20pro

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