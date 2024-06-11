立减 1660 元再降新低：魅族 20 Pro 手机 2339 元百亿补贴

魅族 20 Pro 系列手机发布于 2023 年 3 月 30 日，发售价为 3999 元起。

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魅族 20 Pro 搭载骁龙 8 Gen 2 移动平台，配备 LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存。

屏幕选用 6.81 英寸三星 E6 OLED 柔性直屏，支持 120Hz 刷新率和 1500Hz 瞬时触控采样率。

内置 5000hAh 电池，支持 80W 有线快充和 50W 无线充电。

该机前置搭载 3200 万像素的三星 S5KGD2 传感器，后置采用三摄模组设计，分别是 5000 万像素的索尼 IMX766 主摄、5000 万像素的三星 S5KJN1 传感器以及 5000 万像素的长焦镜头。

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