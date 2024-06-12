HTC U24 pro 手机发布：骁龙 7 Gen 3 芯片 / 6.8 英寸 OLED 屏，新台币 18990 元起

IT之家 6 月 12 日消息，HTC 今天上午推出了 U24 pro 手机，其标配 12GB 内存，可选 256GB、512GB 存储，售价分别为新台币 18990 元（IT之家备注：当前约 4254 元人民币）、新台币 20990 元（当前约 4703 元人民币）。

这款手机搭载一块 6.8 英寸 20:9 OLED 显示屏，分辨率 2346*1080，最高刷新率 120Hz。其尺寸分别为 167.1/74.9/8.98 mm，重量为 198.7g。外观方面，该机提供太空蓝、暮光白两款配色。

这款手机采用后置三摄设计，后置镜头分别为 5000 万像素、800 万像素（超广角 + 景深镜头）、5000 万像素（2x 光学变焦），支持 4K OIS 光学防抖、EIS 电子防抖。该机前置镜头为 5000 万像素，支持自动对焦、自动 HDR。

其配备高通骁龙 7 Gen 3 处理器，提供 UFS 3.1 规格 ROM，可通过最高 2TB 的 MicroSD 卡来扩充存储空间。该机配备 4600mAh 电池，支持最高 60W 的 PD 3.0 / QC 4.0 有线快充、15W 无线充电，还支持 5W 反向充电。

这款手机还配备有 USB 3.0 Type-C 接口和 3.5mm 耳机接口，支持 IP67 防水防尘。

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